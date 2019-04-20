Seydikemer Ziraat Odasının Kalitesi Belgelendi

Güney Ege Kalkınma Ajansının ihalesi sonucu alan,uygulamaları yapan, eğitimleri veren ve projeyi sonuçlandıran Türk Çin işadamları Derneği Muğla temsilcisi ve Artı Kobi Danışmanlık yetkilisi Aykut Bütün yaptığı açıklama da: ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistem belgesini tüm odalar kendi adına talep edip, belgenin gerekliliklerini odalarına sistem olarak yerleştirip kurumsallaşma yolunda ilerlemelidirler. Bu altyapı ile oda üyelerine daha kaliteli ve standart hizmetlerin verileceğini , her şeyin dokümantasyon sistemi ile kayıt altına alınacağı ve sürekli iyileştirmeler ile sistemi her zaman ileriye doğru götürüp kurumsallaşmalarını sağlayacaklarını ifade etti.