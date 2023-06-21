Seydikemer'de 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 20 yıl 6 ay 35 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda hakkında “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” suçundan 20 yıl, 6 ay, 35 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.M. isimli şahıs Kadıköy Mahallesi'nde Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. M.M. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.