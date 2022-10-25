Seydikemer'de 276 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 276 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadere Mahallesi açıklarında ABD bayraklı "Mercan" isimli 26 metrelik yolcu gemisiyle yasa dışı yollarla göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından göçmenlerin, Karadere Mahallesi açıklarından organizatörlerce tekneye bindirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda gemide ve karada 276 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, botla kaçmaya çalışan 2 şüpheli sahil güvenlik ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanırken, 3 şüpheli de gemide gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.