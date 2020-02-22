Seydikemer'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Fethiye – Antalya Karayolunda Sarıyer Mevkisinde ormanlık alanda bir grup insan gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin ormanlık alanda yaptığı aramada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 32 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Araçlara bindirilerek Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.