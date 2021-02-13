Seydikemer'de 351 Bin metre sulama kanalı temizlendi

2020 yılında Seydikemer ilçesi Arsa, Bayır, Bağlıağaç, Boğalar, Bekçiler, Çaltılar, Çaltıözü, Çatak, Çobanisa, Çukurincir, Dere, Dont, Doğanlar, Döğer, Eldirek, Gölbent, Güneşli, Hacıosmanlar, Karadere, Kayabaşı, Karaköy, Kayacık, Kayadibi, Korubükü, Kumluova, Minare, Ören, Sahil Ceylan, Sarıyer, Seki, Söğütlüdere, Uğurlu, Temel, Yaka, Yayla Ceylan, Yayla Kınık, Yaka, Yayla Temel, Yayla Karaçulha, Yayla Yakacık Mahalleleri olmak üzere toplam 40 Mahallede Büyükşehir ekipleri tarafından sulama kanalı desteği verildi. Büyükşehir ekipleri 40 mahallede 174 bin metre sulama kanalı temizliği, 5 bin 500 metre de sulama kanalı bakım onarımı gerçekleştirdi. Ayrıca kurulduğu günden bu güne de Büyükşehir Belediyesi Seydikemer ilçesinde 351 Bin 400 metre sulama kanalı temizliği, 10 Bin 700 metre sulama kanalı tamiratı, 6 Bin 872 metre kapalı sistem boru döşemesi ve 3 Bin 575 metre de yeni kanal yapıldı.