Seydikemer'de Çaya düşen kediyi İtfaiye kurtardı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Eşen çayına düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Eşen çayına düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen Eşen Çayı'nda suya düşen kediyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Merdiven yardımıyla çaya inen itfaiye ekipleri, suyun kenarındaki kediyi yukarıya çıkardı. Yarası bulunmadığı belirlenen kedi, sokağa salındı.