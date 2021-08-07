İhlas Haber Ajansı

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Seydikemer'de çıkan orman yangını devam ediyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Muğla'nın Seydikemer ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını başladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Seydikemer ilçesi Karaköy mevkiindeki orman yangının rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı. Akşam saatlerine kadar devam eden havadan müdahale sona ererken, mücadelen karadan devam edeceği öğrenildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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