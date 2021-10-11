Seydikemer'de ‘Cumhuriyet Giriş Kapısı' Tamamlandı

Belediye ekipleri, Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır'ın imzasını taşıyan Cumhuriyet Giriş Kapısını bisiklet ve yürüyüş yolu güzergahına yerleştirdi.

Seydikemer'de, Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır'ın imzasını taşıyan ve Türk tarihi kokan giriş kapılarının sonuncusu da tamamlandı. Seydikemer Belediyesi tarafından Eşen Çayı kenarındaki bisiklet ve yürüyüş yoluna yapılan Selçuklu Giriş Kapısı ve Osmanlı Giriş Kapısının ardından Cumhuriyet Giriş Kapısı'nın da yapımı tamamlanarak bisiklet ve yürüyüş yolu güzergahına yerleştirmesi yapıldı. İki ayak üzerine yapılan giriş kapısında Türk Bayrağını simgeleyen, kırmızı zemin üzerine ay yıldız resmi yer alıyor. Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır'ın gözetiminde belediye ekipleri tarafından yerleştirmesi yapılan Cumhuriyet Giriş Kapısı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyetini simgeliyor.

Seydikemer Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “İlçemizin önemli sanat insanı Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır'ın imzasını taşıyan Selçuklu Giriş Kapısı ve Osmanlı Giriş Kapısı ilçemize kazandırılmıştır. Yaklaşık 6 aylık süreçte sırasıyla ilçe merkezine konumlandırılan giriş kapılarının sonuncusu olan Cumhuriyet Giriş Kapısı da bugün itibariyle tamamlanıp ilçemize kazandırılmıştır. Kadim bir kültüre sahip Seydikemer'de, Türk kültür mirasının izlerini taşıyan Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Giriş Kapıları, ilçemize hayırlı olsun” denildi.