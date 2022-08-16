Seydikemer'de düzenlenen futbol turnuvasının fikstür çekimi yapıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Seydikemer Belediyespor'un organizasyonu ile Seydikemer Mahalleler ve Kurumlar Arası 2022 Yılı Halı Saha Futbol Turnuvası'nda kura çekimleri yapıldı.

Seydikemer'de sporu teşvik etmek, geniş kitlelerle sevdirmek, katılımcı mahalle sakinleri ve kurumların birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek amacıyla Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Seydikemer Belediyespor tarafından futbol turnuvası düzenleniyor.

Turnuva çerçevesinde 33 takım arasında Seydikemer Belediyesi toplantı salonunda yapılan kura çekimine Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Ercan, Seydikemer Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Köymen, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, muhtarlar, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kura çekimine geçmeden önce Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Ercan ve Ercan, Seydikemer Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Köymen, turnuva hakkında katılımcılara brifing verdi. Bilgilendirmenin ardından Seydikemer Belediyespor Kulüp Başkanı Köymen kura çekimini gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş'un çekilişiyle başlayan kuralarda 33 takım karşılaşacağı takımlarla eşleşti.

Yapılan kura çekiminde Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Karakuş; “Seydikemer Belediye Başkanımız Yakup Otgöz'ün de destekleriyle ilçemizde gençleri spora yönlendirmek, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek ve spor bilincini aşılamak için güzel bir organizasyon düzenleniyor. Tüm takımlara başarılar dilerim” dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Ercan da ilk maçın 17 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da yapılacağını söyledi.

Öte yandan kura çekimi sonrası Gruplar ve Takımlar şu şekilde belirlendi: "A1 Grubu: Seydiler Mahallesi, Menekşe Mahallesi 2, Belen Mahallesi, Müftülük, B1 Grubu: Zorlar Mahallesi, Orman İşletme, Kadıköy Mahallesi, Seydikemer Belediyesi, C1 Grubu: İtfaiye, Kumluova Mahallesi, Bekçiler Mahallesi, Eşen Mahallesi, D1 Grubu: Döğer Mahallesi, Jandarma, Kayadibi Mahallesi 1, Bağlıağaç Mahallesi, E1 Grubu: Cezaevi 2, Hacı Osmanlar Mahallesi, İlçe Tarım, Gerişburnu Mahallesi, F1 Grubu: Çaltıözü Mahallesi, Dodurga Mahallesi, Kıncılar Mahallesi, Cezaevi 1, G1 Grubu: Menekşe Mahallesi1, ADM Elektrik, İlçe Emniyet, Karadere Mahallesi ve H1 Grubu: İlçe Sağlık, Arsa Mahallesi, Bayır Mahallesi, Kayadibi 2"