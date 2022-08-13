Seydikemer'de Eşen T Tipi Cezaevi'ne yapılacak caminin temeli atıldı

Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde hayırsever Mehmet Şal'ın yardımı, Seydikemer Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yapılacak cami için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi'nde Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesine yapılacak olan caminin temeli törenle atıldı. Temel atma törenine Başkan Yakup Otgöz'ün yanı sıra, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Ungan, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş ve Ramazan Kaynak, hayırsever iş insanı Mehmet Şal, muhtarlar ve protokol üyeleri katıldı.

Temel atma törenine geçilmeden önce dualar eşliğinde kurban kesildi. Daha sonra Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Başsavcı Günşafak Karartı ve hayırsever iş insanı Mehmet Şal ile birlikte butona basılmasıyla caminin temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan hayırsever iş insanı Mehmet Şal, "Ben bu işte teknik olarak vesileyim. Arkamda da dağ gibi Yakup başkanım var. Allah izin verirse hayırseverlerin yardımıyla en kısa sürede ortaya çıkartacağız” dedi.

Başsavcı Günaşafak Karartı, “Seydikemer Ceza İnfaz Kurumu içindeki bir arazide burada kalan hükümlüler için, gelecek vatandaşlarımız, ziyaretçilerimiz için namazlarını eda etmeleri için burada bir caminin temelini attık. Gönüllü olan Mehmet Şal beyefendiye de teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Caminin projesini de gördüm, çok güzel. İnşallah bir an önce camimizi bitirir ve halkımızın hizmetine sunarız” dedi.

Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na bir caminin şart olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Yakup Otgöz, “Seydikemer T Tipi Cezaevi'nde bir cami ihtiyacımız vardı. Aşağı yukarı burası açılalı 7-8 yıl bir zaman oldu. Zamanla her şey oluyor. Bugün de burada caminin temelini attık. 150 kişilik bir camimiz. Seydikemer Belediyesi ve hayırsever iş insanlarıyla bunu biz en kısa zamanda bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada Başsavcımızın emeği çok fazladır. İhtiyaç olduğunu söylediler. Hep birlikte bu camiyi inşa edeceğiz. Aşağı yukarı burada 2 bin kişi var. Buraya aileleri geliyor. Cami zorunlu bir ihtiyaçtı. Bu cami cezaevine, Seydikemerimize ve ülkemize hayırlı olsun. İnşallah inşaatı başladı, kimsenin burnu kanamadan da bu cami inşaatı biter ve hizmete girer. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mehmet amcanın emeği çok fazla. Başından bu yana uğraşıyor. İnşallah mutlu sonu da hep birlikte göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.