Seydikemer'de ev yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer'in Çaykenarı Mahallesi, Güzeller mevkiinde bulunan bir evde saat 03.30'da yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle betonarme evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.