İhlas Haber Ajansı

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Seydikemer'de fırtına etkili oldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yıkılırken, elektrik telleri zarar gördü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yıkılırken, elektrik telleri zarar gördü.



Seydikemer ilçesinde gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar sabah saatlerine kadar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle ağaçlar yıkıldı. Seydikemer'in Yaka Mahallesi, Türbe Mevkiinde bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç ile trafiğe kapanan yol belediye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar açıldı. Arsa ve Bağlıağaç Mahallerinde de ağaçlar yola devrilirken, elektrik iletim hatları da rüzgardan zarar gördü. Ağaç devrilmesi sonucu kapanan yollar ekiplerin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

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