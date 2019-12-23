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Seydikemer'de fırtına seralara zarar verdi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına, domates seralarını yırttı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına, domates seralarını yırttı. Fırtınadan ve yağmurdan dolayı bazı seralarda hasar medya geldi. Rüzgar nedeniyle yırtılan naylonları onarmak isteyen üreticiler, yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.


Seydikemer'de sabah saatlerinde başlayan saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar, Karadere Mahallesi'nde örtü altı domates üretimi yapılan seralara zarar verirken, bazı tarım arazileri su altında kaldı. Seraların naylon örtüleri şiddetli rüzgar nedeniyle yırtıldı. Yırtılan seralarda bulunan domates ise kullanılmaz hale geldi. Fethiye - Antalya karayolu üzerinde yağıştan dolayı oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı.


Serası zarar gören Ramazan Karakaya, hortum gibi kuvvetli bir rüzgarla seranın bir bölümünde naylonun parçalandığını söyledi. Seranın açılan yerini kapatmak için mücadele ettiklerini anlatan, Karakaya, büyük zararlarının olduğunu dile getirdi.


Üretici Özgür Alcu ise, fırtına naylonlara ve seranın demirlerine zarar verdiğini belirtti. Alcu, seralarda kalan domatesleri kurtarmak için yağmura rağmen çalıştıklarını kaydetti.

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