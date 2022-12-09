İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seydikemer'de jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu H.Y. isimli şahısın ikamet ettiği adreslerde uyuşturucu madde bulunabileceğine dair bilgiye ulaşıldı. Operasyon için harekete geçen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.Y.'nin ikametine baskın düzenledi. Yapılan aramada 700 gram esrar maddesi, 150 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi ve 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. H.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.