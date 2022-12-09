Seydikemer'de jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu H.Y. isimli şahısın ikamet ettiği adreslerde uyuşturucu madde bulunabileceğine dair bilgiye ulaşıldı. Operasyon için harekete geçen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.Y.'nin ikametine baskın düzenledi. Yapılan aramada 700 gram esrar maddesi, 150 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi ve 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. H.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.