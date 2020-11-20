Seydikemer'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Seydikemer İlçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 Suriyeli sınır dışı edilirken, 2 şüpheli de serbest bırakıldı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşen Jandarma karakol komutanlığı ekipleri, yurda giriş yasağı olan Suriye uyruklu B. H'nin (32) Kumluova Mahallesi'nde bulunduğunu ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından B. H'nin bulunduğu eve operasyon düzenleyen ekipler, B.H. ile Suriye uyruklu B.A, S.M. ile H. G. ve A. M'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek, ruhsatsız av tüfeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu B.H, B.A, S.M. savcılık talimatıyla sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, H.G. ile A.M. de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.