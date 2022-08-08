Seydikemer'de kamyon kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonun kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi Yedi Burunlar Mevkii'nde kamyonlar vasıtasıyla çok sayıda kaçak göçmen getirileceği ihbarını alan Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonun kasasında 64 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenilirken, Kamyon sürücüsü A.G. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.