Seydikemer'de karla kaplanan yollar açıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, Seydikemer Yayla Ceylan, Temel, Seki, Boğalar, Doğanlar, Bekçiler, Kayabaş, Çaltılar, Çobanlar, Yayla Karaçulha, Yayla Eldirek, Yayla Patlangıç ve Kınık mahallerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı sonucunda kırsal mahalle yolları kapandı.

Büyükşehir ekiplerinden anında müdahale

Seydikemer'in 13 mahallesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında karla kapanan yollar yeniden açıldı. Açılan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirildi.