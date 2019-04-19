Seydikemer'de Kıbrıs gazileri için madalya töreni

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde; 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Gazilere düzenlenen madalya töreni ile milli mücadele madalyası verildi.

Seydikemer Kaymakamlığında düzenlenen törende Kaymakam Haktan Gökçekuyu Gazilerle bir bir ilgilendi. Gazilere madalyaları takdim edilirken duygulu anlar yaşandı.

Kaymakam Haktan Gökçekuyu, yaptığı konuşmasında; "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak icra ettikleri görev gereği milli mücadele madalyalarını aldılar. Bizde bu vesileyle bugün Başbakanlıktan kendilerine verilen milli mücadele madalyalarını kendilerine bir törenle veriyoruz. Bu maksatla burada toplandık. Tüm Şehitlerimizden Allah razı olsun. Ölen Gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan Gazilerimize de sağlık ve hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum. Allah Sizleri başımızdan eksik etmesin" dedi.

Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Şahin ise, "Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu'ya bizlere verdikleri desteklerden ve her zaman yanımızda oldukları için tüm Gazi arkadaşlarımız adına teşekkür ederim" dedi.