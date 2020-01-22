Seydikemer'de kış ortasında orman yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kış ortasında orman yangını çıktı. Sarıyer Mahallesi'ndeki ormanlık alanında çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Sarıyer Mahallesi Çayiçi mevkiinde rüzgarında etkisiyle hızla ormanlık alana yayılan alevlere Seydikemer Orman İşletme müdürlüğüne bağlı ekipler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.