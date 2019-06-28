Seydikemer'de mahalleler arası futbol turnuvası

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenen mahalleler arası halı turnuvasının açılış maçında protokol üyeleri ile engelli sporcularla karışlaştı. Turnuvada elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine verilecek.

Bu yıl ilki düzenlenen Seydikemer mahalleler arası halı saha turnuvasının açılış maçında, Kaymakam Haktan Gökçekuyu ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ünde yer aldığı protokol üyeleri ile Fethiye Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrencilerden oluşan özel sporcular karşılaştı. Gürcan Akan İlkokulu halı sahasında oynan maç, kıyasıya mücadelede geçerken, özel sporcular 7-6 kazandı.

Maçın ardından özel sporculara protokol üyeleri madalya takıp, toplu fotoğraf çekimi yaptırlar.

Kaymakam Gökçekuyu, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın açılış müsabakasını Fethiye'den gelen özel sporcularla yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Turnuvalarda rekabetin yanında amacın birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek olduğunu vurgulayan Gökçekuyu, “Turnuvadan elde edilen gelir ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaştırılacak. Bu misyonu vesilesiyle de oldukça değerli. Önümüzdeki yıllarda da bu turnuvayı devam ettirmek istiyoruz.” Dedi.

Belediye Başkanı Yakup Otgöz ise özel sporcuların çok başarılı olduğunu dile getirdi.

Turnuvanın başlangıcının çok güzel olduğunu belirten Otgöz, “Turnuvaya 25 takım katılıyor. İnşallah sonu da güzel olur. İlçedeki yetenekli gençleri de turnuvadan seçip belediye takımımıza kazandırmak istiyoruz. Umarım kimsenin burnu kanamadan turnuva sonuçlanır” diye konuştu