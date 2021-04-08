Seydikemer'de mezarlığın duvarına çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mezarlığın duvarına çarpan minibüste bulunan iki kişi yaralandı.

Yücel Şabbak'ın (54) kullandığı 48 BBM 85 plakalı minibüs, Çaltıözü Mahallesi Gültepe mevkiinde bulunan mezarlık duvarına çarptı.

Kazada Şabbak ile minibüsteki Kadir Zeybek (58) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan sürücü Şabbak, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekibince araçtan kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.