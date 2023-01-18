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Seydikemer'de mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Güneşli Mahallesi, Saklıkent Caddesi’nde bulunan mobilya atölyesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Güneşli Mahallesi, Saklıkent Caddesi'nde bulunan mobilya atölyesinde gece saatlerinde yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, yangının 3 dönümlük alanda bulunan mobilya atölyesinin hızar bölümünden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın diğer katlara sıçramadan Seydikemer Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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