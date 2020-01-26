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Seydikemer'de orman yangını: 2 dönüm alan yandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.


Gölben Mahallesi Eski Köy mevkiinde ormanlık alana yayılan alevlere Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

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