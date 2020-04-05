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Seydikemer'de orman yangını

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen orman yangını kontrol altına alındı.


Seydikemer'in Çaykenarı Mahallesi, Güzeller mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 03.00 sırlarında yangın başladı. Şiddetli rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangını fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ve Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Sabah saatlerine kadar süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 25 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.


Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının şiddetli rüzgar nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinden kaynaklı kıvılcımlar üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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