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Seydikemer'de ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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