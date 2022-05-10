Seydikemer'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serdar S.'nin kullandığı 48 HN 349 plakalı otomobil, Antalya – Fethiye Karayolu Çaykenarı Mahallesi'nde, Hasan A. yönetimindeki 48 FC 637 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobilde yolcu olarak bulunan Erhan Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Ahmet S.Ş., Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.