Seydikemer'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erol S'nin kullandığı 07 E 6102 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Boğalar mevkiinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ve Ayşe E, Nuriye K. ile Havva S. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım çağrısı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.