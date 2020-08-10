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Seydikemer'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza; Fethiye-Antalya kara yolu Yayla Ceylan mevkisinde meydana geldi. Mehmet M. yönetimindeki 07 VGP 27 plakalı otomobil ile Özden G. idaresindeki 34 CCK 517 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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