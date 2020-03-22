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Seydikemer'de trafik kazası; 1 ölü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs hayatını kaybetti.


Kaza , Eşen Mahallesi Uzunduvar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 Y 6096 plakalı motosiklet, sürücüsü Halil K'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Veysel Özmen'in (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil K'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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