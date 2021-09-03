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Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Fehmi A. yönetimindeki 48 BBC 38 plakalı motosiklet ile Hanife K. idaresindeki 48 JR 208 15 Plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yer savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Fehmi A. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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