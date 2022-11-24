Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle, yolun kayganlaşması sonucu Murat B.'nin kullandığı kamyon devrildi. Kamyon sürücüsünü sıkıştığı araçtan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer itfaiye Gurup Amirliğine bağlı ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.