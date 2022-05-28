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Seydikemer'de tüfekle vurulan kişi öldü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi'nde yaşayan Yasin Bihan (34) ile eşi arasında akşam saatlerinde ikametlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden çıkan Bihan'ın karısı ablasının evine gitti.


Eşiyle konuşmak için gittiği evin önünde Bihan ile bacanağı H.O. (41) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.O. evindeki ruhsatsız av tüfeğiyle Bihan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Bihan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Bihan'ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.O ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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