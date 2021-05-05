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Seydikemer'de zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.


Yaka Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zeytin bahçesinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saate söndürülen yangın nedeniyle bahçedeki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

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