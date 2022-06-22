Seydikemer'deki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Çaltıözü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarlı havanın hakim olduğu bölgede, yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan da arazözlerle yapılan müdahalelerle alevler söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.