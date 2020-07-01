Seydikemer'deki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi Özlen Çayı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz, 2 yangına ilk müdahale aracı, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi. Müdahalelerin sonunda kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.