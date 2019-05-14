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Seydikemer'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 aydır sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddia edilen 7 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 aydır sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddia edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.


İl Jandarma ile Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K, Ş.K, S.Ü. ve S.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. F.K, G.K. ile İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Seydikemer'de 11 Mayıs'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki yapılan aramalarda 220 gram uyuşturucu madde, 5 bin adet farklı kutular içerisinde cinsel uyarıcı hap, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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