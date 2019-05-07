Seydikemerli sporcuların başarısı

Seydikemer'de her alanda olduğu gibi spor faaliyetlerinde de gençlere destek veren Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'e sporcular teşekkür ettiler.

Geçtiğimiz hafta Kumluca da yağlı güreşlerde derece elde eden güreşçilerimiz ve Fethiye'de düzenlenen Kick Boks Ulusal Egemenlik Kupası Muğla İl Şampiyonasında derece elde ederek Seydikemer'e madalya kazandıran sporcular ve antrenörler Başkan Otgöz'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, destek verildikçe daha iyi mücadele edip Seydikemer'i en iyi şekilde temsil etmeye ve madalyaları getirmeye devam edeceğiz, dediler.

Seydikemer'de sporun gelişmesi ve gençlerin spora olan ilgilerini artırmak için yetersiz malzeme ve kısıtlı imkanlarla gecelerini gündüzlerine katarak çalışmalarını sürdüren ve gittikleri her şampiyonadan madalya kazanarak geri dönen sporcuların antrenörleri Cemal Cumbur ve Cemal Genç, daha çok destek verildiği takdirde daha büyük başarılarla Seydikemer'i en iyi şekilde temsil edeceklerini bir kez daha kanıtladılar.

Geçtiğimiz hafta Antalya Kumluca Yağlı Güreşlerinde derece yaparak madalya kazanıp Seydikemer'i kürsüde temsil eden sporcuların Antrenörü Cemal Cumbur, yaptığı açıklamada: "3 gün süren kumluca güreşlerinde yine kürsüdeki yerlerimizi aldık. Teşvik 1 boyunda Osman Nuri Çıldan 1., Minik 1 boyunda Mehmet Arda Tanır 3. oldular. Bizlerden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen ve her güreş organizasyonunda bizlere özel olarak destek veren, Sporcularımızın her türlü sorunlarında yanlarında yer alarak çözüm üreten Seydikemerimizin çalışkan Belediye Başkanı Yakup Otgöz'e, kulüp Başkanımız Yücel Özdemir'e, Spora ve sporcuya destek veren herkese, güreşçilerimizin tüm sponsorlarına canı yürekten teşekkür ediyorum. Biz seydikemer için elimizden gelenin en iyisini en güzelini yaptık. Daha büyük şampiyonlar çıkarmak için en iyisi olana kadar da mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Seydikemer merkez eski camii imamı ve Seydikemer GENÇ TEAM kick boks Ekibi Antrenörü Cemal Genç ise, "Seydikemer GENÇ TEAM kick boks Ekibi olarak Fethiye'de düzenlenen 9 kulüp ve 250 sporcunun katıldığı Kick Boks Ulusal Egemenlik Kupası Muğla İl Şampiyonasına biz de 27 sporcu ile katılarak 9 birincilik, 11 ikincilik , 7 üçüncülük ile 9 kulüp arasında takım halinde 2. Olduk. Bu galibiyet ve Madalyalar Seydikemere Armağan Olsun. Bizlere her zaman destek olan Kaymakamımız Haktan Gökçekuyu'ya, Belediye Başkanımız Yakup Otgöz'e ve sporcularımızın ailelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu çocuklara destek verilmeye devam edildiği takdirde daha iyi başarılarda gelmeye devam edecektir" dedi.