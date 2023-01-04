Seydikmer OSB'nin arazisi satın alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde kurulacak Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi'nin inşa edileceği Bin 143 dekar arazi, tüzel kişilik tarafından satın alınarak projede önemli bir eşik daha aşıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında Muğla Ticaret Borsa'sında gerçekleştirilen toplantıda müteşebbis heyet tarafından satın alma sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, bir sonraki aşamada haritaların çıkarılacağı, zemin etüdünün tamamlanacağı ve projenin imar planının hazırlanacağı kaydedildi. Toplantıda Seydikemer'in Çobanisa Mahallesi'nde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak ve 40 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) OSB arazisinin satın alınmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.