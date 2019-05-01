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Şeyh Mahallesinde huzur toplantısı

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların kamu idaresine erişebilirliğinin kolaylaştırılması, sunulan kamu hizmetleri ile ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi ve vatandaşların sorunlarının yerinde dinlenmesi amacıyla ’Kent Güvenliği Huzur Toplantısı’ düzenlendi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların kamu idaresine erişebilirliğinin kolaylaştırılması, sunulan kamu hizmetleri ile ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi ve vatandaşların sorunlarının yerinde dinlenmesi amacıyla 'Kent Güvenliği Huzur Toplantısı' düzenlendi.


Bu bağlamda son toplantı Menteşe'nin Şeyh Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Muğla Valisi Esengül Civelek'in himayelerinde Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ve Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız 'ın başkanlığında Şeyh Mahallesi 'nde gerçekleştirilen Kent Güvenliği Huzur Toplantısına çok sayıda vatandaş katıldı. Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek'in de hazır bulunduğu toplantıda kamu hizmetleri değerlendirildi, vatandaşın problemleri yerinde dinlendi.

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