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Seyir halinde otomobil alev aldı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Menteşe ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan otomobilde başlayan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Menteşe ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan otomobilde başlayan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.


Olay, Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Rıfat Ayaydın Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gültekin Tuana idaresindeki 06 AL 9574 plakalı otomobilin seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracın motor kısmında başlayan yangın, iç bölümlere sıçramaya başladı.


Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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