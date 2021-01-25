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Seyir halindeki araçta kalp krizi geçirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kamyonetiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren bir sürücü aracını güçlükle durdurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren bir sürücü aracını güçlükle durdurdu. Sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Turgutreis istikametinden Bodrum istikametine seyreden 55 yaşındaki Kubilay Aysalar, Konacık Jandarma Kavşağı'nı geçerken kalp krizi geçirdi. Kamyoneti güçlükle durdurabilen Aysalar'ı fark eden çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. O esnada bölgeden geçen jandarma ve polis ekibi, yol güvenliğini aldı. Olay yerine yakın bir yerde kliniği bulunan bir doktordan yardım isteyen ekipler, 112 Acil Sağlık ekiplerine de haber verdi. Olay yerine gelen doktor ve 112 Acil Sağlık ekibi, kalp masajı yaparak vatandaşı kamyonetten çıkararak ambulansa aldı.


Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kubilay Aysalar'ın kısa süreliğine kalbinin çalıştığı fakat hayatını kaybettiği öğrenildi.

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