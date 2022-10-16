Seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kapalı kasa kamyonette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve büyük çapta maddi hasar oluşan yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay Koyunbaba Mahallesi Erdemil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden ve bir fırına ait olduğu öğrenilen kapalı kasa kamyonette elektrik aksamından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Kamyonetin büyük çapta hasar gördüğü gözlendi.