İhlas Haber Ajansı

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Seyir halindeki kamyonet yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Mazı Mahallesi'nde seyir halindeki 20 BE 950 plakalı kamyonette yangın başladı. Aracın motor kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü aracı durdurup yangını söndürmek istese de alevler, kısa sürede büyüdü. Yardım istenmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.


Yangının elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.

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