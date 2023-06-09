Seyir halindeki minibüs yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'ten Muğla'ya seyir halinde olan 26 AFK 136 plakalı şehirlerarası yolcu minibüsünün motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine, şoför aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüsteki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle minibüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası minibüsten inen 5 yolcu ve şoförün olaydan yara almadan kurtulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.