İhlas Haber Ajansı

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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Foça Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyir halindeki 48 CT 835 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Otomobilde duman çıktığını gören sürücü, aracı yol kenarında durdurarak dışarı çıktı.


Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım çağrısı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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