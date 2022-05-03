İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen “Star Legend” isimli yolcu gemisi, 75 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen “Star Legend” isimli yolcu gemisi, 75 yolcu getirdi.



Yunanistan'ın Santorini kentinden Bodrum'a gelen 143 metre uzunluğundaki gemi, Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Bahama bayraklı gemide 75 yolcu, 193 personelin bulunduğu öğrenildi. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezini ziyaret etti. Akşam saatlerine kadar Bodrum'da kalacak geminin bir sonraki durağı Aydın'ın Kuşadası ilçesi olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.