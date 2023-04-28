Sezonun ilk Caretta yuvası koruma altına alındı

İribaş deniz kaplumbağası olarak da bilinen Caretta Caretta Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanı İztuzu sahilinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından sahile yumurta bırakan kaplumbağaların alanları işaretlenerek koruma altına alınıyor.

2022 yılında 438 yuvalama alanında bulunan yumurtalardan deniz ile yaklaşık 12 bin yavru buluşurken, bunlardan çok az sayıda birey ergenliğe ulaşabilecek. 2023 yılının ilk Caretta Caretta deniz kaplumbağa yumurta yuvası tespit edilirken, yuva hemen DEKAMER görevlileri tarafından koruma altına alındı.

DEKAMER tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, “İlk Yuva! Bugün sezonun ilk yuvası yıllardır olduğu gibi yine Dalyan kumsalında ekibimizce tespit edildi ve koruma altına alındı. Hem kaplumbağalar hem de kaplumbağacılar için güzel bir sezon olması dileğiyle” mesajı iletildi.