Sıcak havadan bunalan domuzun çamur banyosu keyfi

Bodrum'da sıcaktan bunalan bir yaban domuzunun, şehre inerek serinlemek için çamur banyosu yapması objektiflere takıldı.

Torba Mahallesi'nde de sıcaktan bunalan yaban domuz, çamur banyosu yaparak serinledi. Ormanlık alandan, Torba Atatürk Caddesi'ne inen yetişkin bir yaban domuzu, bir süre yiyecek aradı. Daha sonra yol kenarındaki su birikintisine girerek, çamur banyosu keyfi yaptı.

Yoldan geçen araçlara aldırış etmeden su birikintisinin içinde yatıp yuvarlanan domuz, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.