İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcak havadan bunalan domuzun çamur banyosu keyfi

Bodrum’da sıcaktan bunalan bir yaban domuzunun, şehre inerek serinlemek için çamur banyosu yapması objektiflere takıldı.

Bodrum'da sıcaktan bunalan bir yaban domuzunun, şehre inerek serinlemek için çamur banyosu yapması objektiflere takıldı.


Torba Mahallesi'nde de sıcaktan bunalan yaban domuz, çamur banyosu yaparak serinledi. Ormanlık alandan, Torba Atatürk Caddesi'ne inen yetişkin bir yaban domuzu, bir süre yiyecek aradı. Daha sonra yol kenarındaki su birikintisine girerek, çamur banyosu keyfi yaptı.


Yoldan geçen araçlara aldırış etmeden su birikintisinin içinde yatıp yuvarlanan domuz, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.