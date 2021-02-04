Sıcak havayı gören sahile akın etti

İki haftadır olumsuz hava koşullarının etkisindeki Bodrum'a bahar geldi. Özellikle son bir haftada fırtına, dolu ve kar gören ilçede iki gündür bahar havası hakim. Bodrum'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı ise 25 dereceye kadar ulaştı.

Kış mevsimini Ocak ortasında hisseden Bodrum'a 2 haftalık kış koşullarının ardından yeniden bahar geldi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da sahillere akın etti. Sahilde balık tutan, kitap okuyan, yürüyüş yapan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Kimileri de sıcak havayı denize girerek değerlendirdi.

Bölgede en yüksek hava sıcaklığının Pazartesi gününe kadar 23 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü ise Bodrum'da fırtına bekleniyor.