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Şiddetli yağmur Fethiye'de su baskınlarına neden oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollar sularla doldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollar sularla doldu.



Fethiye'de etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki iş yerlerine su bastı. Tuzla ve Taşyaka Mahallesi'nde de yollar suyla doldu. Ticari taksiler ve sokağa çıka kısıtlamasında muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar suya girerek tıkanan su giderine kendi imkanlarıyla açmak için mücadele etti.

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